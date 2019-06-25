«Этот цвет выдает возраст»: в Сети обсуждают новый имидж блондинки Ирины Пеговой

«Ира вы всегда красивая и я очень рада что ваши фото без фотошопа»,

«Темный цвет был лучше, освежает и морщин на лице не заметила. Блонд сразу все выдает, стали старше»,

«А мне больше темненькой нравились. Мне кажется, что этот цвет простит»,

«вы самая лучшая! Вы самая замечательная! Любви вам и взаимопонимания!!!», - написали Ирине фолловеры.

А вам понравилось преображение Ирины?