«Этот цвет выдает возраст»: в Сети обсуждают новый имидж блондинки Ирины Пеговой

Ирина Пегова отдыхает в оздоровительном центре, где занимается йогой, принимает солнечные ванны – одним словом, приводит себя в порядок. И внезапно актриса решила заняться не только телом, но и имиджем.
В Instagram Ирина опубликовала фото, на котором предстала блондинкой. «Новый цвет !!!! Снова блондинка, чему я несказанно рада», - подписала актриса пост (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники Ирины принялись бурно обсуждать ее обновленную внешность. Одни отметили, что ей идут волосы любого цвета, другие раскритиковали за смену имиджа, а третьи написали, что внешность не важна, лишь бы Ирина продолжала радовать своей работой на сцене.
«Ира вы всегда красивая и я очень рада что ваши фото без фотошопа»,
«Темный цвет был лучше, освежает и морщин на лице не заметила. Блонд сразу все выдает, стали старше»,
«А мне больше темненькой нравились. Мне кажется, что этот цвет простит»,
«вы самая лучшая! Вы самая замечательная! Любви вам и взаимопонимания!!!», - написали Ирине фолловеры.
А вам понравилось преображение Ирины?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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