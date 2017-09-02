Известная актриса поделилась в блоге отпускным снимком

В Instagram 41-летней актрисы Екатерины Гусевой можно найти снимки со съемочных площадок и различных творческих проектов. Приятным удивлением для поклонников популярной актрисы стала одна из последних фотографий, опубликованная в блоге Екатерины. Звезда «Бригады» сфотографирована в бикини.

Поклонники осыпали Екатерину комплиментами: «Классная фото и супер девочка», «Умница, красавица. Шикарная актриса!», «Красивая русская женщина, вы прелесть, и глаза добрые», «Какая красавица, талантливая, умница, просто Богом поцелована! Счастья тебе Катюша!!!», «Очень красивая женщина! Просто прелесть!», «Хороша», «Все так естественно . Просто совершенство ! Глаз не оторвать», «Нельзя быть красивой такой ☺ Вы - эталон русской красоты!», «Девочка просто!!!», «Боже мой, этой девушке 16?», «Эталон красоты и женственности❤».