«Это же Маруся»: Ксению Бородину в платье с воротничком перепутали со старшей дочкой
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина опубликовала фотографию в стильном образе — телеведущая примерила необычное черное приталенное платье с белым кружевным воротничком.
Выглядит в таком комплекте Ксения чрезвычайно молодо — настолько, что некоторые из ее подписчиков, увидев фотографию в ленте, решили, что на ней не сама Бородина, а ее старшая дочка Маруся.
В подписи Ксения посетовала на то, что в ее постах, даже совершенно невинных, часто видят рекламу, и в то же время люди легко ведутся на настоящие рекламные предложения мошенников, сравнивая нынешнюю ситуацию с советскими историями о том, как люди бросались выполнять советы Кашпировского по телевизору. Многие ее подписчики согласили с ней, хотя некоторые и осудили. Поклонники также прокомментировали и непривычный образ Ксении.
«Какая красивая», «Потрясающе выглядишь», «Вау!!! Вы великолепны!!! Потрясный образ!», «Моя любимая Ксюша Бородина», «Такая стильная», «Я подумала, что это Маруся!», «Выглядишь потрясающе, как всегда», «Во всех ты, девушка, нарядах хороша!».
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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