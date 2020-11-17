«Это же Маруся»: Ксению Бородину в платье с воротничком перепутали со старшей дочкой

В подписи Ксения посетовала на то, что в ее постах, даже совершенно невинных, часто видят рекламу, и в то же время люди легко ведутся на настоящие рекламные предложения мошенников, сравнивая нынешнюю ситуацию с советскими историями о том, как люди бросались выполнять советы Кашпировского по телевизору. Многие ее подписчики согласили с ней, хотя некоторые и осудили. Поклонники также прокомментировали и непривычный образ Ксении.

«Какая красивая», «Потрясающе выглядишь», «Вау!!! Вы великолепны!!! Потрясный образ!», «Моя любимая Ксюша Бородина», «Такая стильная», «Я подумала, что это Маруся!», «Выглядишь потрясающе, как всегда», «Во всех ты, девушка, нарядах хороша!».