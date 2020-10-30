«Это вы без макияжа?»: Ксения Собчак напугала подписчиков страшным видео

В комментариях не только осудили образ, но и традиционно прокомментировали, что в праздновании заморского праздника нет ничего хорошего.

«Да тебе и без вот этого всего можно выскочить, тем более твой шайтанский праздник скоро нагрянет», «Королева сарказма», «Это ты без макияжа?», «Кажется, с тобой с утра уже поговорили», «Угомонись, ведьма», «Ксюша, зачем ты смыла макияж», — пишут ей в комментариях.

С критикой праздника столкнулись практически все звезды, которые решились отметить Хеллоуин – так, с критикой столкнулись Настасья Самбурская и Ксения Бородина, которая готовит к маскараду своих детей.

Ранее видео подготовки к маскараду опубликовала и Оксана Самойлова, которая превратила своих детей в персонажей фильмов ужасов.