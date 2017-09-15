Популярная plus-size модель опубликовала в блоге новый видеоролик-«бумеранг»

Пышнотелая красотка Эшли Грэм не устает радовать поклонников свежими публикациями в своем блоге. 29-летняя модель приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды, и, кроме того, проверила на прочность кровать в отеле, где разместилась. Эшли опубликовала в Instagram видеоролик-«бумеранг», в котором в одном нижнем белье прыгает на белоснежных простынях в номере отеля.

Напомним, Эшли Грэм — известная сторонница бодипозитива. Это движение ратует за принятие своего тела таким, какое оно есть. Модель давно доказала, что для успешной карьеры совсем не обязательно иметь классические 90-60-90. Фотографии Эшли украсили уже немалое количество обложек глянцевых журналов, таких как Vogue, Harper’s Bazaar и других.