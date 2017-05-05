«Это ужас!»: Игорь Николаев откровенно рассказал о страхах за годовалую дочь
У Игоря Николаева есть две дочери: 38-летняя Юлия, родившаяся в первом браке артиста с Еленой Кудряшовой, и годовалая Вероника от супруги Юлии Проскуряковой. Такой большой перерыв между рождением наследниц позволил певцу сравнить ощущения от отцовства в молодости и в зрелом возрасте.
Так, по словам артиста, когда на свет появилась первая дочь, он был еще юн и совсем не испытывал страха, воспитывая ее. «Да, вот здесь принципиальное отличие молодого и немолодого папаши. Я тогда не боялся вообще. Мы раскачивались на качелях, она перелетала через качели, улетала в песочницу, падала... Ничего никогда не ломалось, отряхнулись, и все. Я был безумный какой-то!», — заявил Игорь на передачи «Наедине со всеми».
Чего не скажешь о малышке Веронике, с рождением которой у Николаева развилось сильное чувство ответственности. Сейчас Игорь очень строго подходит к воспитанию наследницы и старается следить за каждым ее шагом. Как рассказал певец, он очень переживает за дочь, особенно, когда с ней случаются какие-нибудь происшествия.
«На это невозможно смотреть, как она ходит сейчас по квартире. Она же не ходит, а она пулей бегает! Бам! И лицо расквашено, уже кровь, она как-то упала, разбила губу... Кошмар! Кровь течет. Ужас! Да, это паника приличная, которой раньше не было. Это ужас!», - заключил артист.
Фото: instagram.com, eastnews.ru