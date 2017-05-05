57-летний Игорь Николаев откровенно рассказал о воспитании дочерей

У Игоря Николаева есть две дочери: 38-летняя Юлия, родившаяся в первом браке артиста с Еленой Кудряшовой, и годовалая Вероника от супруги Юлии Проскуряковой. Такой большой перерыв между рождением наследниц позволил певцу сравнить ощущения от отцовства в молодости и в зрелом возрасте.

Так, по словам артиста, когда на свет появилась первая дочь, он был еще юн и совсем не испытывал страха, воспитывая ее. «Да, вот здесь принципиальное отличие молодого и немолодого папаши. Я тогда не боялся вообще. Мы раскачивались на качелях, она перелетала через качели, улетала в песочницу, падала... Ничего никогда не ломалось, отряхнулись, и все. Я был безумный какой-то!», — заявил Игорь на передачи «Наедине со всеми».