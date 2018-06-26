«Это улучшенная копия»: бывшие коллеги Аршавина восхищены его младшим сыном от Барановской

На днях 5-летний Арсений Аршавин провел время на одном из футбольных матчей с мамой Юлией Барановской и бывшим коллегой своего отца Андрея Аршавина Владимиром Быстровым. Телеведущая поделилась в своем микроблоге забавным видеороликом, в котором футболист прогуливается с ее малышом.

Мальчик держит спортсмена за руку и задорно пританцовывает. Фолловеры Барановской восхитились видео и наследником известного футболиста. Даже другие экс-коллеги Аршавина отметили, что мальчик растет очень на него похожим. «Это улучшенная копия, старший так не танцевал», — отметил Александр Кержаков в комментариях к посту Юлии.