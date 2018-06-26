«Это улучшенная копия»: бывшие коллеги Аршавина восхищены его младшим сыном от Барановской

На днях 5-летний Арсений Аршавин провел время на одном из футбольных матчей с мамой Юлией Барановской и бывшим коллегой своего отца Андрея Аршавина Владимиром Быстровым. Телеведущая поделилась в своем микроблоге забавным видеороликом, в котором футболист прогуливается с ее малышом.
Мальчик держит спортсмена за руку и задорно пританцовывает. Фолловеры Барановской восхитились видео и наследником известного футболиста. Даже другие экс-коллеги Аршавина отметили, что мальчик растет очень на него похожим. «Это улучшенная копия, старший так не танцевал», — отметил Александр Кержаков в комментариях к посту Юлии.
Впрочем, у семьи звезды нашлись и недоброжелатели, которые почему-то решили, что Барановская опубликовала это видео исключительно ради того, чтобы «уколоть» нынешнюю супругу Андрея Алису Аршавину. «Ох как вы сейчас разозлите «майора» Алису», — написали некоторые интернет-пользователи. Но Юлия оставила эти реплики без внимания.
Фото: Instagram