«Это точно Алексей?» поклонники не узнали Чумакова на новом видео с Ковальчук

Алексей уверенно закидывает мяч в корзину с большого расстояния, что приводит Юлию в восторг.

«Ты откуда научился так кидать?», - спрашивает у мужа певица.

«Я - Шакил О'Нил», - отвечает Алексей и готовится к новому броску.

Поклонники в комментариях отметили, что Чумаков заметно изменился в лучшую сторону и похудел, что неудивительно: супруга Алексея Юлия активно поддерживает себя в форме, да и исполнитель всегда был неравнодушен к спорту.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - коллеги по цеху. Юля пела в группе «Блестящие», а Алексей после дебюта в шоу «Народный артист» занимался сольной карьерой. Они познакомились благодаря работе и начали встречаться в 2008 году. Через пять лет пара решила узаконить свои отношения. 12 октября 2017 года у супругов родилась дочь Амелия.