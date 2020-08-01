«Это точно Алексей?» поклонники не узнали Чумакова на новом видео с Ковальчук
Фото: Globallookpress/© Anatoly Lomokhov
У Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова крепкая и дружная семья. Пара любит проводить время вместе и иногда делится счастливыми семейными моментами с подписчиками. На этот раз Юлия решила показать поклонникам, как они с супругом отдыхают на спортивной площадке.
Алексей уверенно закидывает мяч в корзину с большого расстояния, что приводит Юлию в восторг.
«Ты откуда научился так кидать?», - спрашивает у мужа певица.
«Я - Шакил О'Нил», - отвечает Алексей и готовится к новому броску.
Поклонники в комментариях отметили, что Чумаков заметно изменился в лучшую сторону и похудел, что неудивительно: супруга Алексея Юлия активно поддерживает себя в форме, да и исполнитель всегда был неравнодушен к спорту.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - коллеги по цеху. Юля пела в группе «Блестящие», а Алексей после дебюта в шоу «Народный артист» занимался сольной карьерой. Они познакомились благодаря работе и начали встречаться в 2008 году. Через пять лет пара решила узаконить свои отношения. 12 октября 2017 года у супругов родилась дочь Амелия.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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