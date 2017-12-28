50-летняя Рената Литвинова прокомментировала все «горячие» темы этого года.

Сегодня на канале «Дрель» в YouTube было опубликовано короткое интервью с Ренатой Литвиновой, в ходе которого она прокомментировала все «горячие» темы этого года. Актриса и режиссер посочувствовала Кириллу Серебренникову, покритиковала Ксению Собчак и Катю Гордон, похвалила Сергея Собянина и намекнула, за кого будет голосовать в этом году.

Наибольшее смущение талантливой женщины, пожалуй, вызвала тема сексуальных домогательств.

«Вот представляете, даже если бы я кому-то что-нибудь отказала, я вас уверяю, мне кажется, что у меня даже не было шанса с кем-нибудь вот таким переспать, чтобы куда-нибудь там рвануть. Если кто-то и приставал, то, уверяю вас, в этом не было никакого насилия. Разумеется, я знаю случаи, когда режиссеры используют свое положение, и могут к тебе приставать. И тоже бывало такое в моей жизни, но это так смешно было в моем случае. Ну поставили тебе там... ну обзвонили, еще что-нибудь там пристали. Но, господи, я взрослый человек, если я не захочу, со мной ничего нельзя сделать. Это все равно не было сопряжено с тем, что моя карьера была под угрозой и меня, например, насиловали... или принуждали. Но я бы не хотела, чтобы вот действительно к какой-нибудь беззащитной девушке, например. Вот я, например, такая матерая дама, попробуй ко мне пристань. А потом еще, знаете, может ко мне уже никто еще и не пристанет в моем возрасте, я тоже себе отдаю отчет. Чтобы меня заставили что-то такое делать, особенно такой страшный мужчина как Вайнштейн, это невозможно! Он же такой страшный, мне кажется, столько и не выпить», — разразилась Рената тирадой.