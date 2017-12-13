В первом выпуске «Новой Фабрики звезд» Виктор Дробыш пообещал Ксении написать для нее песню, а сегодня, в выпускном гала-концерте проекта, ведущая вышла на сцену в качестве певицы.

Имя Ксении Собчак уже долгое время не сходит с первых полос светской хроники. Главный редактор журнала L’Officiel, телеведущая и, по совместительству, потенциальный кандидат в президенты России, теперь может похвастаться еще и сольным хитом. Сегодня в рамках выпускного гала-концерта «Новой Фабрики звезд» Ксения Собчак и Виктор Дробыш представили песню «Не популярная», написанную специально для медиадивы.

Небольшой фрагмент лирической композиции, исполненной Ксенией, появился в официальном Instagram-аккаунте телеканала МУЗ-ТВ. Для выступления знаменитость выбрала обленгающее черное мерцающее платье и небольшую шляпку с вуалью в тон наряда. Стоит отметить, что струнный квартет, состоящий из представительниц прекрасного пола, был облачен в похожие наряды.