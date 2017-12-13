Это случилось! Ксения Собчак запела
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В первом выпуске «Новой Фабрики звезд» Виктор Дробыш пообещал Ксении написать для нее песню, а сегодня, в выпускном гала-концерте проекта, ведущая вышла на сцену в качестве певицы.
Имя Ксении Собчак уже долгое время не сходит с первых полос светской хроники. Главный редактор журнала L’Officiel, телеведущая и, по совместительству, потенциальный кандидат в президенты России, теперь может похвастаться еще и сольным хитом. Сегодня в рамках выпускного гала-концерта «Новой Фабрики звезд» Ксения Собчак и Виктор Дробыш представили песню «Не популярная», написанную специально для медиадивы.
Небольшой фрагмент лирической композиции, исполненной Ксенией, появился в официальном Instagram-аккаунте телеканала МУЗ-ТВ. Для выступления знаменитость выбрала обленгающее черное мерцающее платье и небольшую шляпку с вуалью в тон наряда. Стоит отметить, что струнный квартет, состоящий из представительниц прекрасного пола, был облачен в похожие наряды.
За несколько дней до премьеры Виктор Дробыш немного приоткрыл завесу тайны: «Ксения наконец-то узнала, что такое работать певцом. И на следующей неделе она будет не просто ведущей, но и споет на сцене».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram