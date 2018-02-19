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«Это шутка?» Пресняков поделился неудачным фото Подольской

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Фото из Instagram Владимира Преснякова
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Владимир Пресняков решил в очередной раз признаться в любви супруге Наталье Подольской, но сделал это странным образом.

На днях Владимир Пресняков выложил в свой микроблог скриншот, сделанный во время телефонного разговора с женой Натальей Подольской. На нем молодая мама изображена лежа и со смазанным макияжем. Поклонники даже сначала не узнали Наталью.

«Это Наталья? Она же красоткой была, а тут не узнать», «Смешная шутка», «Стрелки кривые, лицо перекошенное, зачем такое фото в Сеть?» — негодуют интернет-пользователи.

Любовь!!!

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Видимо, Владимир не обращает внимания на комментарии или просто хочет подчеркнуть, что любит супругу, даже когда она выглядит неидеально. А что вы думаете по поводу странного фото Преснякова и Подольской?

Фото: Instagram

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