«Это шутка?» Пресняков поделился неудачным фото Подольской

На днях Владимир Пресняков выложил в свой микроблог скриншот, сделанный во время телефонного разговора с женой Натальей Подольской. На нем молодая мама изображена лежа и со смазанным макияжем. Поклонники даже сначала не узнали Наталью.

«Это Наталья? Она же красоткой была, а тут не узнать», «Смешная шутка», «Стрелки кривые, лицо перекошенное, зачем такое фото в Сеть?» — негодуют интернет-пользователи.