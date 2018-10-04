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«Это шоу и развод»: Настасья Самбурская резко высказалась о способностях экстрасенса Свами Даши

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свами Даши

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Актриса Настасья Самбурская раскритиковала победителя 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши.

Поклонники мистического шоу «Битва экстрасенсов» помнят, что в начале 17-го сезона в испытании «Мистер X» героиней была актриса Настасья Самбурская, а участникам необходимо было рассказать все о ее прошлом, настоящем и будущем, не видя звезду. Тогда один из магов, Свами Даши, поразил Настасью своими способностями, но несколько лет спустя она призналась, что не поверила ему.

В разговоре с одним из своих фолловеров в Instagram Самбурская заявила: «Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я?», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался».

К слову, многие знаменитости, принимавшие участие в «Битве экстрасенсов», сегодня высказываются в негативном ключе о проекте. Так, Наргиз Закирова уверяла, что все происходящее в кадре — грамотно спланированный обман. Дана Борисова, ставшая «Мистером X» в недавно стартовавшем 19-м сезоне, и вовсе призналась, что за участие в проекте ей заплатили 250 тысяч рублей.

Фото и видео: Instagram

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