«Это шоу и развод»: Настасья Самбурская резко высказалась о способностях экстрасенса Свами Даши

Поклонники мистического шоу «Битва экстрасенсов» помнят, что в начале 17-го сезона в испытании «Мистер X» героиней была актриса Настасья Самбурская, а участникам необходимо было рассказать все о ее прошлом, настоящем и будущем, не видя звезду. Тогда один из магов, Свами Даши, поразил Настасью своими способностями, но несколько лет спустя она призналась, что не поверила ему.

В разговоре с одним из своих фолловеров в Instagram Самбурская заявила: «Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я?», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался».