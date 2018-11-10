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«Это счастье — падать от груза цветов и микрофона со стразами»: Волочкова рассказала об инциденте на своем концерте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова

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На днях Анастасия Волочкова дала концерт в Красногорске, во время которого с балериной произошел очень неприятный инцидент — она упала прямо на сцене.

Накануне Анастасия Волочкова дала своим поклонникам повод для нешуточного волнения — во время концерта в Красногорске после того, как ей поднесли цветы, Анастасия запуталась в длинной юбке своего платья и... упала. Позже балерина в своей обычной манере все объяснила, опубликовав видео, на котором виден само происшествие.

«Поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала. Боль была дикая и я очень испугалась. Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала. Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли. Я сказала моим зрителям, что это счастье — падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами! И от любви ❤ Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит! И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице...» — рассказала Анастасия.

Подбодрили артистку не только она сама, но и поклонники в социальных сетях: «Настя, ты молодец!», «Главное — выйти достойно из любой щекотливой ситуации,что Вы и сделали», «Я рада, что Вы, Настя, — крепкий орешек».

Фото и видео: Instagram

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