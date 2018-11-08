«Это самый дорогой подарок в жизни»: Лолита показала архивное видео с 8-месячной дочкой

Дочь Лолиты Ева сейчас живет и учится в Варшаве, а ее мама постоянно находится в Москве и не может так часто видеть своего ребенка, как хочет. Певица очень скучает и в ожидании встречи иногда пересматривает старые видеозаписи, одной из которых недавно поделилась с фолловерами своего микроблога.

«Это 1999 год.. Еще нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь.. Уже нет моего любимого Эммануила, нет старенького дивана.. Много чего и кого уже нет из этого времени.. У моей первокурсницы 3 ноября был День Рождения.. Меня не было.. Евочке тут всего месяцев 8.. Этот фильм сделан Другом семьи Александром Бирюковым, замечательным Киевским драматическим актером! Он многое наснимал, приезжая к нам на дачу)! Евочка, запомни! — Это самый дорогой Подарок в Твоей Жизни! У Тебя есть Воспоминания!..» —так тепло и трогательно подписала Лолита видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).