Победительница «Евровидения-2016» сообщила поклонникам радостную новость.

«Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это самое большое чудо на свете», — написала под снимком Джамала.

Кроме того, представители артистки также прокомментировали ее интересное положение: «К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи». Источник сообщил, что ребенок появится на свет весной 2018 года.

Напомним, Джамала и Бекир Сулейманов сыграли свадьбу 26 апреля этого года. Известно, что пара познакомилась три года назад в кругу общих друзей, а о романе певицы и экономиста заговорили в 2016 году, когда влюбленные посетили вместе фестиваль короткометражных фильмов в Киеве.

Фото: instagram