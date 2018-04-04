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Это провал? В Сети раскритиковали новую валюту Ольги Бузовой

Ольга Бузова рассказала о создании «бузкоинов», но не все готовы вкладывать деньги в ее «империю».

4 апреля на пресс-конференции в отеле The Ritz-Carlton Ольга Бузова представила свой IT-проект и рассказала о создании новой валюты — «бузкоинов».

«Сегодня очень важный день в моей жизни. На моей первой Большой пресс-конференции в RITZ CARLTON я презентовала запуск своего токена BUZCOIN, который будет являться ядром новой IT-платформы BUZAR, создаваемой на основе технологии BLOCKCHAIN. Я открываю Вам свой новый мир, мир будущего, новую эпоху, и это то, к чему я так давно шла!!! Я собрала лучшую команду профессионалов и самые инновационные идеи в IT-индустрии. Следите за новостями! Начало положено», — объявила она.

Криптовалюту под названием Buzcoin, созданную Ольгой, сможет приобрести каждый желающий. 18 апреля также стартует платформа Buzar, которая объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве.

Несмотря на поддержку, которую оказывают Ольге поклонники, не все готовы приобретать ее валюту. Исследователь криптовалют Александр Китченко в интервью для «Пятого канала» также высказался «против»: «Перспектив у нее особых… вряд ли какие-то будут. Если только это будет какой-то сервис, который будет иметь практическое применение и дальше пойдет для оплаты каких-то там услуг, или это портал, на котором можно купить музыку за эти монеты или еще что-то. Тогда технически может какое-то применение и будет».

Фото: instagram

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