Это провал? В Сети раскритиковали новую валюту Ольги Бузовой

Криптовалюту под названием Buzcoin, созданную Ольгой, сможет приобрести каждый желающий. 18 апреля также стартует платформа Buzar, которая объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве.

Несмотря на поддержку, которую оказывают Ольге поклонники, не все готовы приобретать ее валюту. Исследователь криптовалют Александр Китченко в интервью для «Пятого канала» также высказался «против»: «Перспектив у нее особых… вряд ли какие-то будут. Если только это будет какой-то сервис, который будет иметь практическое применение и дальше пойдет для оплаты каких-то там услуг, или это портал, на котором можно купить музыку за эти монеты или еще что-то. Тогда технически может какое-то применение и будет».

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