Недавно Лера Кудрявцева не на шутку напугала своих поклонников, опубликовав фото, на котором ей оказывают медицинскую помощь - у ведущей обнаружили предрасположенность к мигреням. Но, как оказалось, звезду беспокоят не только проблемы со здоровьем.

Накануне Кудрявцева решила откровенно рассказать поклонникам о тяжелом эмоциональном периоде, который переживает сейчас. На своей странице в Facebook звезда написала длинное сообщение, где заявила о предательстве близкого человека.

«То, что я думаю о других людях - это не они , это Я строю Иллюзии , верю в справедливость , добро, преданность , Любовь , искренность . У меня очень мало людей, кому я могу открыться , иногда поплакать -один , два. В основном я закрываюсь дома , в свою норку и ищу ответы , молчу, лежу и смотрю в потолок . Я знаю какие люди шакалы. Не все, но большинство . Я не помню таких сложных периодов в своей жизни никогда . Когда даже нет вопросов, а есть одни ответы , с которыми не справляюсь ибо не знаю как быть дальше.», - начала Лера.

«Весь месяц май прошёл под эмоциональным разрушением , а сегодня ещё один очень близкий как мне казалось человек воткнул смачно кинжал в спину , а когда то он был один из двух кому я доверяла свои сопли . Я сдаюсь . Падаю. Мне надо набраться сил . Я слишком хорошо думаю о людях , а они не те , а они не то . / не спрашивайте что случилось- это просто крик моей души», - заключила Кудрявцева.

Поклонники поспешили поддержать ведущую, написав ей добрые слова в комментариях: «Ты сильная!!!! Сильнааая!!! Никогда и никто не должен видеть твоих слез.», «Ты очень хороший человек !!! Держись!», «Держитесь, Лера, люди разные. Пусть будет больше добрых людей!».

Фото: facebook.com, instagram.com