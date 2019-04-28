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«Это позор»: Ирина Понаровская резко высказалась о получении звания Заслуженного артиста

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Ирина Понаровская

Фото: Instagram Ирины Понаровской
66-летняя певица получила государственную награду в феврале 2019 года.

Одна из самых ярких певиц конца 80-х — начала 90-х годов Ирина Понаровская десять лет назад прекратила творческую деятельность. Но сейчас кумир миллионов готова вновь вернуться на сцену. В феврале 2019 года певица была удостоена звания Заслуженного артиста Российской Федерации, однако она весьма критически относится к этой награде. В программе «Привет, Андрей!», посвященной Юлии Началовой, Ирина Витальевна резко прокомментировала свое награждение: «Когда меня начали поздравлять, я сказала, что лучше бы они сделали это посмертно. Получить это звание в 66 лет... это позор! Понимаете?».

Стоит отметить, что звание Заслуженного артиста получают звезды, проработавшие в сфере искусства десять и более лет. Ирина Понаровская отметила, что ушедшая из жизни Юлия Началова, которой был посвящен этот выпуск ток-шоу, и Александр Панайотов не менее ее достойны государственной награды.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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