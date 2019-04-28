«Это позор»: Ирина Понаровская резко высказалась о получении звания Заслуженного артиста

Одна из самых ярких певиц конца 80-х — начала 90-х годов Ирина Понаровская десять лет назад прекратила творческую деятельность. Но сейчас кумир миллионов готова вновь вернуться на сцену. В феврале 2019 года певица была удостоена звания Заслуженного артиста Российской Федерации, однако она весьма критически относится к этой награде. В программе «Привет, Андрей!», посвященной Юлии Началовой, Ирина Витальевна резко прокомментировала свое награждение: «Когда меня начали поздравлять, я сказала, что лучше бы они сделали это посмертно. Получить это звание в 66 лет... это позор! Понимаете?».