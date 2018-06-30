«Это поступок сильной женщины»: Яна Рудковская прокомментировала скандальное заявление Миланы Кержаковой

24-летняя Милана Кержакова стала одним из главным ньюсмейкеров этой недели. Экс-супруга футболиста Александра Кержакова и мама годовалого Артемия вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала о том, что уже месяц не видела своего ребенка. Подруга семьи продюсер Яна Рудковская в жесткой форме попросила Милану одуматься и признаться, почему возникла такая ситуация. Накануне Кержакова опубликовала в Instagram пост-откровение, в котором призналась в пагубном пристрастии: «Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике,ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании.Я никогда не употребляла наркотики,но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь,потом ....., Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит.Мне очень помогала Яна Рудковская,давала мудрые советы!Она, как и ещё несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью,но я от всех них скрывала то,что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни.Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю,очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка,что он -негодяй,хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть.Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровлю Тёме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали.Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем!».