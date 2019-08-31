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«Это перебор»: Светлану Лободу раскритиковали за кавер на песню Аллы Пугачевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Обложка нового сингла Светланы Лободы

Фото: Instagram Светланы Лободы

Артистка представила собственную версию хита Примадонны.

Несколько дней назад в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи Светлана Лобода исполнила хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». Певица не ограничилась одним выходом на сцену на вечере, посвященном Игорю Крутому, — на днях она выпустила трек отдельным синглом. Однако далеко не все поклонники оценили новую песню и обложку к ней, на которой Светлана позирует в образе Девы Марии.

Выступление Светланы Лободы на юбилейном вечере Игоря Крутого

«Это уже перебор 🤦‍♀️», «Ой-ой-ой, совсем мимо», «Если бы она спела « Живи спокойно страна - Я Светлана Лобода», было бы бомбически))», «Это уже слишком. Богохульство», «Спела хорошо, голос шикарен. Но вот выбранный образ вызывает негатив( Богохульство, кощунство... мне кажется, как-то нехорошо вот так», «Ты не доросла ещё до такой великой песни…и, наверное, и не дорастешь....пой уж свой репертуар….», «А. П. (Аллу Пугачеву — прим.ред.) никому не перепеть, не переиграть... И песня эта её, от первой до последней ноты, а у Вас, Светлана, есть свои неповторимые хиты и шлягеры, и такую мы Лободу и любим!!!» — пишут фолловеры Лободы.

Стоит отметить, что Алла Пугачева «благословила» Светлану, едва ли не назвав ее своей преемницей.

А как вам исполнение Светланы Лободы?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Россия 1, Instagram

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