«Это перебор»: Светлану Лободу раскритиковали за кавер на песню Аллы Пугачевой

«Это уже перебор 🤦‍♀️», «Ой-ой-ой, совсем мимо», «Если бы она спела « Живи спокойно страна - Я Светлана Лобода», было бы бомбически))», «Это уже слишком. Богохульство», «Спела хорошо, голос шикарен. Но вот выбранный образ вызывает негатив( Богохульство, кощунство... мне кажется, как-то нехорошо вот так», «Ты не доросла ещё до такой великой песни…и, наверное, и не дорастешь....пой уж свой репертуар….», «А. П. (Аллу Пугачеву — прим.ред.) никому не перепеть, не переиграть... И песня эта её, от первой до последней ноты, а у Вас, Светлана, есть свои неповторимые хиты и шлягеры, и такую мы Лободу и любим!!!» — пишут фолловеры Лободы.

Стоит отметить, что Алла Пугачева «благословила» Светлану, едва ли не назвав ее своей преемницей.