«Это ноги короткие или ракурс такой?»: пляжное фото Ольги Орловой вызвало бурное обсуждение в Сети

Многие звезды стараются публиковать в социальных сетях идеальные фотографии. Желание выглядеть совершенно зачастую выливается в обвинения в злоупотреблении фотошопом — так, Яну Рудковскую критикуют за чересчур длинные ноги на фото, не соответствующие ее росту. А вот под новым пляжным фото Ольги Орловой ее поклонники спорят о слишком коротких, по их мнению, ногах певицы.
«А ноги короткие или снимок с неправильным ракурсом?», «Что с ногами?», «Красивая и фигуристая, но тебе не хватает ног 😂», «Ой коротконогая...что так)))))))», — написали критически настроенные фолловеры.
Но нашлись и те, кто встал на защиту Орловой: «Ноги огонь 🔥, ракурс не удачный 😍», «Купальник неудачный», «Что вы пристали с ногами, прям модели все собрались, Оля вы обаятельная, очень приятная и добрая, не слушайте никого, они просто завидуют вашей красоте😻😻😻», «Да какая разница,какие ноги! Все помешались на внешности. У Ольги масса достоинств и внутренних, до которых очень многим далеко…», «Одна из немногих актрис, которая не пользуется фотошопом! Ольга, Вы прекрасны!!!!».
А вам нравится, как выглядит Ольга Орлова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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