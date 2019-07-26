«Это ноги короткие или ракурс такой?»: пляжное фото Ольги Орловой вызвало бурное обсуждение в Сети

Но нашлись и те, кто встал на защиту Орловой: «Ноги огонь 🔥, ракурс не удачный 😍», «Купальник неудачный», «Что вы пристали с ногами, прям модели все собрались, Оля вы обаятельная, очень приятная и добрая, не слушайте никого, они просто завидуют вашей красоте😻😻😻», «Да какая разница,какие ноги! Все помешались на внешности. У Ольги масса достоинств и внутренних, до которых очень многим далеко…», «Одна из немногих актрис, которая не пользуется фотошопом! Ольга, Вы прекрасны!!!!».