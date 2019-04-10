«Личное должно оставаться личным»: Кэти Топурия прокомментировала отношения с Гуфом

Как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Роман Кети Топурии и Гуфа обсуждали на протяжении многих месяцев, а их разрыв и вовсе стал одним из самых громких расставаний года в российском шоу-бизнесе.И вот сейчас, когда слухи утихли окончательно, поднялась новая волна обсуждений, которая на этот раз касается воссоединения Кети и Гуфа.

Ни для кого не секрет, что рэпер до сих пор переживает из-за разрыва с возлюбленной. Но, как сообщает Telegram-канал «Только никому», Топурия и Долматов были замечены на вечеринке у общих знакомых, и поклонники стали предполагать, что грустить Гуфу, возможно, уже ни к чему.