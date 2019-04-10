«Личное должно оставаться личным»: Кэти Топурия прокомментировала отношения с Гуфом

Как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Роман Кети Топурии и Гуфа обсуждали на протяжении многих месяцев, а их разрыв и вовсе стал одним из самых громких расставаний года в российском шоу-бизнесе.И вот сейчас, когда слухи утихли окончательно, поднялась новая волна обсуждений, которая на этот раз касается воссоединения Кети и Гуфа.
Ни для кого не секрет, что рэпер до сих пор переживает из-за разрыва с возлюбленной. Но, как сообщает Telegram-канал «Только никому», Топурия и Долматов были замечены на вечеринке у общих знакомых, и поклонники стали предполагать, что грустить Гуфу, возможно, уже ни к чему.
«Говоришь одно — пишут другое. Пишут одно, а говоришь другое. Смысла в этом нет. Личное оно на то и личное, чтобы оставить это для себя», — прокомментировала Кети слухи.
Она сказала, что их якобы воссоединение с бывшим возлюбленным — неправда.
Напомним, что причиной расставания пары предположительно стала измена Гуфа с Яной Шевцовой, которая рассказала во всеуслышание об их интимных отношениях. Как отмечала девушка, Гуф клялся ей, что будет рядом, однако слова оказались ложью в тот же момент, как ей исполнилось 18 лет. Шевцова заявила, что Алексей Долматов не достоин такой девушки, как Кети Топурия, и назвать такую искренность злорадством со стороны брошенной Яны очень сложно.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото и видео: Instagram