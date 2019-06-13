«Это не женщины, а существа»: Яна Поплавская резко высказалась о матерях, бросающих детей

Яна Поплавская часто принимает участие в программах, где обсуждают проблемы детей, которых с каждым днем становится все больше. И она всегда жестко держит свою позицию в отношении матерей и отцов, не исполняющих свои обязанности и даже бросающих малышей.

Для издания Letidor.ru Яна Написала авторскую колонку, в которой рассказала, кем считает матерей-кукушек, как, по ее мнению, их стоит наказывать и как должны вести себя окружающие, когда рядом обижают ребенка.

Яна призналась, что не любит слово «толерантность», которое употребляют при любом удобном случае.

«К моему ужасу «толерантных» к происходящему людей становится все больше и больше. Скажу честно, я ненавижу это слово – оно насквозь пропитано ложью. Люди просто не могут выбрать, какую сторону принять. И чтобы не брать на себя ответственность, они выбирают соглашательство со всем», - пишет актриса.