«Это не женщины, а существа»: Яна Поплавская резко высказалась о матерях, бросающих детей

Яна Поплавская часто принимает участие в программах, где обсуждают проблемы детей, которых с каждым днем становится все больше. И она всегда жестко держит свою позицию в отношении матерей и отцов, не исполняющих свои обязанности и даже бросающих малышей.
Для издания Letidor.ru Яна Написала авторскую колонку, в которой рассказала, кем считает матерей-кукушек, как, по ее мнению, их стоит наказывать и как должны вести себя окружающие, когда рядом обижают ребенка.
Яна призналась, что не любит слово «толерантность», которое употребляют при любом удобном случае.
«К моему ужасу «толерантных» к происходящему людей становится все больше и больше. Скажу честно, я ненавижу это слово – оно насквозь пропитано ложью. Люди просто не могут выбрать, какую сторону принять. И чтобы не брать на себя ответственность, они выбирают соглашательство со всем», - пишет актриса.
Получается, что все чаще находятся те, кто защищает матерей, бросающих детей или оставляющих их в опасности.
«Эксперты говорят: «Этой женщине тяжело, нужно ее понять, нужно дать ей второй шанс». А кто даст второй шанс ребенку, который опять попадает в руки своей мучительницы? Что будет с этим ребенком, когда он вернется под крылышко «заботливой» мамы, которая в полиции открыто говорит, что хочет наконец-то наладить свою личную жизнь, а ребенок ей в этом мешает?», - задается вопросом Яна Поплавская.
Она уверена, что вопиющие случаи, когда бросают детей, примет масштабы пандемии: «Особенно, если учесть тот факт, что органы опеки у нас, к сожалению, работают из рук вон плохо».
Яна уверена, что таких людей нельзя назвать родителями, а только детовладельцами, которые растят малышей, как животных, прикрываясь стрессами и неустроенностью в жизни. «Можно ли назвать мать-кукушку женщиной? Нельзя! Тут нет гендера. Это просто некое существо. Если у нас такое мощное государство, если в высших сферах выступают против абортов, если страна так заинтересована в улучшении демографической ситуации, почему службы так плохо работают? Почему маленькие граждане живут как животные и испытывают адовые муки - голод, отчаяние, одиночество?».
Поплавская также отметила, что и в обществе все чаще закрывают глаза на происходящее вокруг: все замечают, что есть дети в синяках или голодные, но никто не пытается помочь.
«Я не верю, что матерей-кукушек можно перевоспитать, потому что психика и сознание уже сформированы. Никакой «отдых» на пару-тройку месяцев в то время, когда детей за государственный счет отправят в лагерь, не поможет такой женщине. Если человек склонен к насилию (как физическому, так и к моральному), если человек делает жизнь своих детей адом на земле, то почему ему нужно дать шанс? За такие вещи нужно наказывать!, - резюмирует мать двоих уже взрослых сыновей. - Я реально думаю, а может быть подходящей мерой была бы принудительная стерилизация?».
Актриса и телеведущая уверена, что нельзя назвать человека женщиной, только потому что он родился с соответствующими половыми органами.
«Конечно, государство должно заниматься этими проблемами. Но государство - это же и люди, которые живут в стране. Да, есть потрясающие люди, которые забирают чужих детей из детских домов. Но их не так много…».
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ О самом главном
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