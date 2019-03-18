«Это не соревнование слабых и трусливых домохозяек»: ведущая «Последнего героя» Троянова раскритиковала Медведеву и других участников шоу

В эфире телеканала ТВ-3 продолжается проект-реинкарнация «Последнего героя», получивший название «Актеры против экстрасенсов». В новом выпуске ведущая Яна Троянова жестко высказалась об одной из участниц, резиденте Comedy Woman Наталье Медведевой. Дело в том, что актриса попросила своих соплеменников специально проиграть очередные соревнования, чтобы она могла выбыть из проекта и улететь домой к мужу и детям.

Яна выразила свое недовольство Натальей и поддержавшими ее другими звездами: «Вы считаете, отправлять людей домой, потому что они соскучились, и «сливать» легендарный проект, превращая в милую передачку, — это нормально? Это не соревнование домохозяек, мы ищем героя! О чем вы все думали, когда сюда ехали? Что побудете неделю, а потом вернетесь как «святые мамы»? Мы могли набрать других людей. Вы меня расстраиваете».