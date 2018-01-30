«Это наше личное дело»: у Юлии Ковальчук разгорелся конфликт с поклонниками из-за имени дочери
Три месяца назад экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук впервые стала мамой. В отличие от многих коллег, певица скрывала беременность до самых родов и после появления малышки на свет не стала баловать поклонников снимками дочери. Иногда Юлия делится с фолловерами своим опытом материнства, однако, до сих пор не назвала имя долгожданного ребенка.
Несколько дней назад певица рассказала о самой важной фотосъемке и показала обложку фотоальбома со снимками первых минут жизни дочки на фоне ножек малышки: «Этот пост про невероятно талантливую и чуткую девушку-фотографа, которой мы доверили , пожалуй, самые важные воспоминания) смотрю альбом и каждый раз рыдаю от счастья! Есть в напечатанных фотографиях какая-то невероятная тёплая энергия, которой нет на цифровых носителях!!! И есть в этой хрупкой и красивой девушке с экзотическим именем Кадрия, талантливая интимность, умение быть незаметной, но при этом умение Быть и Запечатлять)».
В комментариях к публикации поклонники вновь начали засыпать певицу вопросами об имени ребенка: «Я не пойму , прям тайна ! Имя скрывают, ну а зачем тогда половина ребёнка в Инстограм выкладывать , а ну да реклама !», « жаль что скрываешь имя дочки», «Так когда же мы узнаем имя этой малышки Чумаковой???», «странно, малышку показываете, свою жизнь тоже, а имя малышки-ваше личное дело🤔», «Что вы из себя строите. Одни понты, великие люди?», «А я совсем не понимаю, какой смысл скрывать имя....? 🤔 Сама недавно родила, имя малыша знали уже все знакомые, ещё при беременности», «Что о себе возомнили? Даже члены королевской семьи такой ерундой не занимаются никогда».
В ответ на многочисленные вопросы Юлия попросила закрыть тему с именем дочери: «Вы немного утомили с вопросом об имени. Это наше личное дело говорить или нет!». Вполне возможно, что поклонники впервые увидят лицо малышки и узнают ее имя со страниц глянцевого журнала, которому Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков доверили раскрыть тайну о прибавлении в своем семействе.
Фото: instagram