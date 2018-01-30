Фанаты певицы недоумевают, почему молодые родители не хотят назвать имя долгожданного ребенка.

Три месяца назад экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук впервые стала мамой. В отличие от многих коллег, певица скрывала беременность до самых родов и после появления малышки на свет не стала баловать поклонников снимками дочери. Иногда Юлия делится с фолловерами своим опытом материнства, однако, до сих пор не назвала имя долгожданного ребенка.

Несколько дней назад певица рассказала о самой важной фотосъемке и показала обложку фотоальбома со снимками первых минут жизни дочки на фоне ножек малышки: «Этот пост про невероятно талантливую и чуткую девушку-фотографа, которой мы доверили , пожалуй, самые важные воспоминания) смотрю альбом и каждый раз рыдаю от счастья! Есть в напечатанных фотографиях какая-то невероятная тёплая энергия, которой нет на цифровых носителях!!! И есть в этой хрупкой и красивой девушке с экзотическим именем Кадрия, талантливая интимность, умение быть незаметной, но при этом умение Быть и Запечатлять)».