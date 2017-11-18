Сегодня исполняется год сыну знаменитостей Платону.

Беременность Ксении Собчак была едва ли не самой обсуждаемой темой в 2016 году, ведь практически до самых родов журналистка не комментировала свое интересное положение. 18 ноября прошлого года на свет появился долгожданный наследник медиадивы, а сегодня отец Платона — известный актер Максим Виторган — трогательно поздравил супругу с первым днем рождения сына.

«Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!))» — подписал Максим нежную фотографию Ксении с новорожденным малышом.