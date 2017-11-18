«Это на всю жизнь твой праздник»: Максим Виторган трогательно поздравил Ксению Собчак с днем рождения сына
Беременность Ксении Собчак была едва ли не самой обсуждаемой темой в 2016 году, ведь практически до самых родов журналистка не комментировала свое интересное положение. 18 ноября прошлого года на свет появился долгожданный наследник медиадивы, а сегодня отец Платона — известный актер Максим Виторган — трогательно поздравил супругу с первым днем рождения сына.
«Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!))» — подписал Максим нежную фотографию Ксении с новорожденным малышом.
«Как мило!!! Поздравляю!!!❤️», «Очень за вас рада! Счастья Вам Всем! Заслуживаете!», «Такое нежное фото! Здоровья вам всем!», «Какая прелесть! С первым годиком Платона и родителей! Пусть растет умным, здоровым и счастливым мальчиком и радует своих родных», «Вот и годик наступил. А вроде недавно родился. Поздравляю Ксюшу и Максима! !!!!!! Расти на здроровье!!!!!» — присоединились к поздравлениям поклонники пары.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Напомним, недавно Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram редкую фотографию подросшего сына. Многочисленные фолловеры потенциального кандидата в президенты России восхитились малышом и предположили, на кого он похож больше.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram, starface