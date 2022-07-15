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Снова мальчик: Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз
Знаменитость лично подтвердила, что второй раз стала матерью.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Регина Тодоренко в своих социальных сетях поделилась трогательным черно-белым снимком, на котором она с новорожденным ребенком на руках позирует в объятиях мужа Влада Топалова. У пары родился еще один сын, которого счастливые родители решили назвать Мир.
Фото: Соцсети
В свое время Регина Тодоренко в закулисных разговорах на шоу «Маска» упоминала о том, что ждет девочку, однако на все оказалось немного иначе. Именно тогда же она рассказывала о том, что вторая беременность протекает легко, позволяя ей вести активный образ жизни и не отказываться от любимых вещей.
Фото: Global Look Press