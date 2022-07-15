Снова мальчик: Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз

В свое время Регина Тодоренко в закулисных разговорах на шоу «Маска» упоминала о том, что ждет девочку, однако на все оказалось немного иначе. Именно тогда же она рассказывала о том, что вторая беременность протекает легко, позволяя ей вести активный образ жизни и не отказываться от любимых вещей.