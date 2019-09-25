«Это любовь»: в Сети обсуждают нежные фото Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты почти семь лет. Но даже по прошествии времени их любовь не ослабевает.
Народная молва не раз приписывала разрыв отношений в знаменитой паре. Но влюбленные в очередной раз показали, что счастливы вместе. На страницах Воли и Утяшевой в Instagram появились красивые черно-белые фотографии, которые не потребовали лишних слов.
Павел поделился более серьезным, но не менее красивым кадром.
«Какие вы красавцы», «Это любовь», «Самые шикарные», «Красивая пара!!!! Желаю счастья и благополучия!!!!», «Глаз не оторвать, шикарно», «Какие вы классные!! Ребята, счастья вам!!Вы настоящие!!», - пожелали подписчики Ляйсан и Павлу.
Напомним, Утяшева вышла замуж за Волю в декабре 2012 года. У пары растут двое детей: 6-летний Роберт и 4-летняя София.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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