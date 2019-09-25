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«Это любовь»: в Сети обсуждают нежные фото Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram

Спортсменка и артист поделились с подписчиками стильными черно-белыми снимками.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты почти семь лет. Но даже по прошествии времени их любовь не ослабевает.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева в Валенсии

Народная молва не раз приписывала разрыв отношений в знаменитой паре. Но влюбленные в очередной раз показали, что счастливы вместе. На страницах Воли и Утяшевой в Instagram появились красивые черно-белые фотографии, которые не потребовали лишних слов.

Павел поделился более серьезным, но не менее красивым кадром.

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ЧБ

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

«Какие вы красавцы», «Это любовь», «Самые шикарные», «Красивая пара!!!! Желаю счастья и благополучия!!!!», «Глаз не оторвать, шикарно», «Какие вы классные!! Ребята, счастья вам!!Вы настоящие!!», - пожелали подписчики Ляйсан и Павлу.

Напомним, Утяшева вышла замуж за Волю в декабре 2012 года. У пары растут двое детей: 6-летний Роберт и 4-летняя София.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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