«Это Леди Гага?»: поклонники не узнали Анфису Чехову на архивном фотоснимке

«Даже если ждут — ты их имеешь и вытаскиваешь,как джокер из рукава в нужный момент», — написала телеведущая Екатерина Андреева.

«Не узнать🙈 а глаза завораживают», «Сначала подумала, что леди Гага делает в моей ленте», «Леди Гага», «Это не вы», «Леди Гага, ты ли это?», «Фото загадочное», «Просто космос», — обсуждают снимок фолловеры Анфисы Чеховой.

А вы узнали телеведущую?