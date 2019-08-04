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«Это Леди Гага?»: поклонники не узнали Анфису Чехову на архивном фотоснимке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram Анфисы Чеховой
Телеведущая удивила подписчиков своего блога.

Анфиса Чехова поделилась в Instagram неожиданным кадром, сделанным более, чем десять лет назад. «Не помню, в каком году было сделано это фото🤔Но точно больше 10-ти лет назад. Немного скучаю по себе того времени. Воинственная, амбициозная, видящая цель, не замечающая препятствий, у которой были силы и желание доказывать, что она чего-то стоит. Времена изменились, а доказательств от меня всё ждут😬Карма такая. Смирилась и еще раз внутренне повторила: «Я достойна всего самого лучшего, просто по факту своего существования! Я никому ничего не должна доказывать!Моё от меня не уйдёт»» — подписала Анфиса снимок, на котором позирует в белом парике и серебристой маске.

«Все силы брошены не на то, чтобы убедить этот мир, что я достойная его часть, а на то, чтобы обрести дзен и покой в душЕ! Чтобы все положительные и отрицательные события воспринимать ровно. Ведь никто в итоге не знает, к чему приводят мечты или наши ошибки👌🏼», — подытожила Чехова.

«Даже если ждут — ты их имеешь и вытаскиваешь,как джокер из рукава в нужный момент», — написала телеведущая Екатерина Андреева.

«Не узнать🙈 а глаза завораживают», «Сначала подумала, что леди Гага делает в моей ленте», «Леди Гага», «Это не вы», «Леди Гага, ты ли это?», «Фото загадочное», «Просто космос», — обсуждают снимок фолловеры Анфисы Чеховой.

А вы узнали телеведущую?

Больше об Анфисе Чеховой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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