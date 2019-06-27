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«Не жалею о своем опыте»: Любовь Успенская откровенно рассказала, сколько у нее было мужчин

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Слайд, который
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Любовь Успенская

Фото: Instagram
Певица стала гостьей интернет-шоу Насти Ивлеевой.

Любовь Успенская стала очередной героиней программы Насти Ивлеевой Agent Show. В студии королева шансона отвечала на вопросы, которые ей доставались на карточках. Многие из них были весьма откровенными, но звезда на них ответила.

Любовь Успенская призналась, что титул королевы шансона ей уже наскучил и она была бы не против стать королевой рэпа. Она в очередной раз отметила, что дуэт с исполнителем Cygo стал для нее новым приятным опытом.

Досталась Любови Успенской карточка с вопросом: «Сколько у вас было мужчин?». Артистка не стала жеманничать и откровенно ответила, что их количество посчитать невозможно.

«Этот вопрос сложный, их было столько, сколько капель в море. Я не жалею абсолютно, что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь – игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала. А все, что узнала, это мой личный опыт», – призналась Успенская.

Она также добавила, что творческим женщинам необходимо черпать вдохновение, а его можно взять только от нормального мужчины. При этом она добавила, что адекватных мужчин мало. Также Успенская рассказала, что всего в жизни добилась сама, без помощи богатых покровителей.

«Не отказывайте себе ни в чем. Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, если вам это доставляет удовольствие, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз», – резюмировала Любовь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Настя Ивлеева

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