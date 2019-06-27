«Не жалею о своем опыте»: Любовь Успенская откровенно рассказала, сколько у нее было мужчин

Досталась Любови Успенской карточка с вопросом: «Сколько у вас было мужчин?». Артистка не стала жеманничать и откровенно ответила, что их количество посчитать невозможно.

«Этот вопрос сложный, их было столько, сколько капель в море. Я не жалею абсолютно, что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь – игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала. А все, что узнала, это мой личный опыт», – призналась Успенская.

Она также добавила, что творческим женщинам необходимо черпать вдохновение, а его можно взять только от нормального мужчины. При этом она добавила, что адекватных мужчин мало. Также Успенская рассказала, что всего в жизни добилась сама, без помощи богатых покровителей.