Говорят, что руководство ФК «Локомотив» не собирается продлевать контракт с 30-летним полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Сейчас футболист Дмитрий Тарасов находится на сборах в Испании вместе с командой «Локомотив», в которой он играет уже 8 лет. Но летом этого года истекает очередной контракт Дмитрия, и в Сети муссируются слухи, что руководство клуба не планирует заключать с ним новый договор.

Дело в том, что в последнее время Тарасов не показывает тех результатов, которых от него ждут. Многие интернет-пользователи связывают эти перемены с личной жизнью Дмитрия — после развода с Ольгой Бузовой спортсмен стал играть намного хуже. Комментаторы уже советуют Тарасову искать новую работу или вовсе сменить сферу деятельности, например, заняться бизнесом.

Подписчики давно заподозрили, что у Дмитрия и его новоиспеченной супруги возникли проблемы с финансами: на собственную регистрацию в ЗАГСе футболист и модель надели старые наряды, к тому же Анастасия стала чаще размещать рекламные посты в своем Instagram. Будем надеяться, у Тарасовых так или иначе все получится.

Фото: Instagram