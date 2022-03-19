«Это его выбор»: Ирина Безрукова оценила спорное решение Алена Делона об эвтаназии
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Французский актер Ален Делон захотел добровольно уйти из жизни благодаря эвтаназии. Он принял решение сделать это в Швейцарии - в стране, где эта процедура легальна, - и уже составил завещание. По мнению мужчины, с возрастом каждый человек имеет право уйти из мира по-тихому: без врачей, уколов и больниц. Ирина Безрукова заявила, что поддерживает решение актера уйти из жизни по своей воли и призвала уважать его выбор, рассказывает News.ru. «Достаточно грустная новость. Это один из самых красивых мужчин мирового кинематографа. Но мне кажется, что каждый человек имеет право определять свою судьбу, у каждого есть выбор», — отметила Безрукова.
Актриса уверена, что Алон мудрый человек и он зачет, что делает. «И если ситуация действительно безвыходная и человек живёт в невероятных физических мучениях, вероятно, ситуация именно такая, раз он отважился на это. Но это его выбор, и его надо уважать. Я уважаю его выбор», - заявила она.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru