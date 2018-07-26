«Это драйв»: Юлия Пересильд показала, как танцует ее 9-летняя старшая дочь

Юлия Пересильд и Алексей Учитель совсем недавно перестали скрывать двух общих дочерей. Режиссер даже отметил, что уже видит в наследницах актерский талант. А на днях выяснилось, что старшая из девочек, девятилетняя Аня, умеет еще и танцевать.

Во время отдыха в Испании Юлия сняла дочь на видео и поделилась роликом с подписчиками. Молодая мама также написала проникновенный пост о том, как изменилась ее жизнь с момента появления в ней малышек: «Дети... это то, что не даст тебе расслабиться... это драйв. Это часовые уговоры намазаться кремом от солнца, потом разборки: чей это все-таки был мячик... потом Тонна Мороженого, потом, естественно, больное горло, борьба с картошкой фри и кока-колой... слезы. Смех от осознания глупости всех этих разборок. Нежелание читать Пушкина, слезы матери, что они не любят Пушкина, а он, блин, Гений... и снова смех, что мать плачет от нелюбви к Пушкину...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).