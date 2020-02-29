«Это дороговато, конечно»: Надежда Бабкина призналась, сколько тратит на одежду
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Поклонники Надежды Бабкиной знают, что певица — настоящая модница. В шоу «Секрет на миллион» артистка призналась, что на свой гардероб тратит немалые суммы: «Обычно я покупаю примерно по три вещи. Если одно платьице стоит порядка 60 тысяч, блузочка – 17-20, обувочку надо найти, чтобы ножка спала. Тут же мне кто-то подкатывает украшения, знают, что я люблю крупные. Вот я и балую себя тысяч на 130-140. Это дороговато, конечно».
По словам народной артистки, она может себе позволить такие траты. Тем не менее, Надежда Георгиевна призналась, что откладывает деньги на «черный день». «Подушка безопасности» Бабкиной составляет примерно пять миллионов рублей: «Ну примерно столько, сколько на похороны надо».
А вы откладываете деньги на «черный день»?
Фото и видео: Instagram
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