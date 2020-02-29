«Это дороговато, конечно»: Надежда Бабкина призналась, сколько тратит на одежду

По словам народной артистки, она может себе позволить такие траты. Тем не менее, Надежда Георгиевна призналась, что откладывает деньги на «черный день». «Подушка безопасности» Бабкиной составляет примерно пять миллионов рублей: «Ну примерно столько, сколько на похороны надо».

А вы откладываете деньги на «черный день»?