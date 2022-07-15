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Это девочка: актриса Софи Тернер стала мамой во второй раз
Звезда «Игры престолов» подарила вторую наследницу супругу Джо Джонасу.
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Фото: ImagePressAgency/face to face/Global look press
Официальные представители Тернер и Джонаса подтвердили эту информацию изданию People.
Ранее актриса заявляла, что для нее воспитание детей и есть смысл жизни и именно этим она планирует заниматься в ближайшее время. Поэтому, скорее всего, на экранах она будет появляться реже, чем в пабликах для молодых мам.
Напомним, Софи и Джо начали встречаться в 2016 году, а в 2017-м они объявили о помолвке, опубликовав в блогах одинаковые фотоснимки. Актриса и музыкант поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе, однако два месяца спустя новобрачные устроили еще одно торжество — во Франции.
Фото: Global look press