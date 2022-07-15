Это девочка: актриса Софи Тернер стала мамой во второй раз

Официальные представители Тернер и Джонаса подтвердили эту информацию изданию People.

Ранее актриса заявляла, что для нее воспитание детей и есть смысл жизни и именно этим она планирует заниматься в ближайшее время. Поэтому, скорее всего, на экранах она будет появляться реже, чем в пабликах для молодых мам.

Напомним, Софи и Джо начали встречаться в 2016 году, а в 2017-м они объявили о помолвке, опубликовав в блогах одинаковые фотоснимки. Актриса и музыкант поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе, однако два месяца спустя новобрачные устроили еще одно торжество — во Франции.