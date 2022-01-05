Дочь Кристины Асмус накормила ее «червяком» — забавное видео

Кристина отлично проводит время вместе с дочерью. Артистка поделилась забавным видео, где Настенька пытается накормить маму... Как сначала показалось актрисе — червями. Но это были всего лишь мармеладки со вкусом кока-колы.

«Дочь положила мне в рот червя! …на миллисекунду подумала я. А это всего лишь мармелад в виде колы», — подписала видео Асмус.

Напомним, Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым, они размелись чуть больше года назад. Пара сохранила дружеские отношения ради общей дочери. Кристина даже разрешила бывшему мужу познакомить наследницу с его новой пассией актрисой Екатериной Ковальчук.

Свою же личную жизнь звезда держит в секрете, постоянно опровергая слухи о ее романах или беременностях в соцсети.