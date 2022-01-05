Дочь Кристины Асмус накормила ее «червяком» — забавное видео
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Фото: Instagram @asmuskristina
Кристина призналась, что когда она ехала в аэропорт, еще даже не знала, где они с Настей будут жить. Актриса очень устала от рабочего года, поэтому внезапно сорвалась и улетела на отдых. Новый год она вместе с дочерью и сестрой с племянницей отметили на самом высоком колесе обозрения в Дубае. Как сказала Асмус в инстаграм: «Высота 250 метров и наша кабинка (таких было всего несколько) была на самой высокой точке в момент наступления Нового года! За 5 минут мы остановились и потом весь Дубай взорвался в огнях! Мы были выше салютов, это очень необычное ощущение!»
Кристина отлично проводит время вместе с дочерью. Артистка поделилась забавным видео, где Настенька пытается накормить маму... Как сначала показалось актрисе — червями. Но это были всего лишь мармеладки со вкусом кока-колы.
«Дочь положила мне в рот червя! …на миллисекунду подумала я. А это всего лишь мармелад в виде колы», — подписала видео Асмус.
Напомним, Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым, они размелись чуть больше года назад. Пара сохранила дружеские отношения ради общей дочери. Кристина даже разрешила бывшему мужу познакомить наследницу с его новой пассией актрисой Екатериной Ковальчук.
Свою же личную жизнь звезда держит в секрете, постоянно опровергая слухи о ее романах или беременностях в соцсети.
Фото: Instagram