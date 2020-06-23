«Это было время надежды и благодарности тем, кто не подвел»: Путин высказался об окончании самоизоляции

«Это было время надежды и благодарности знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту. Гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества. Всем приходилось непросто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности. А, напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, осознание того, что бороться и победить можно только всем вместе. <...>Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии», — заявил президент.

В то же время Владимир Путин подчеркнул, что вирус по-прежнему опасен, и призвал всех россиян быть осторожными, пока не появится вакцина. Также стало известно, что регионы получат еще 100 миллиардов рублей в дополнение к 200 миллиардам, уже выделенным на борьбу с коронавирусом.