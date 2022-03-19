«Это была дикая ссора»: Ирина Хакамада вспомнила последний разговор с мужем

«Это была дикая ссора», — говорит Хакамада, вспоминая последний разговор с мужем перед его кончиной. Супруги не сошлись во мнениях на тему поиска себя. «Ир, я вот слушаю тебя, что значит найти себя? Я такой какой есть, генетически. Что там искать то? Там и так все ясно!» — вспоминает слова мужа журналистка.

У Ирины было другое мнение. Для нее истинный поиск себя состоит в том, чтоб найти внутреннее «я» без налета вынужденных обстоятельств. И понять версию самого себя без оправданий и обстоятельств и потом примирится с этим знанием. Мнения разошлись, случилась ссора. «Он так взбеленился, развернулся и ушел. А я с собакой пошла гулять дальше!» — вспоминает Ирина.