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«Это была дикая ссора»: Ирина Хакамада вспомнила последний разговор с мужем

Ирина Хакамада в интервью Ирине Шихман рассказала о своем последнем разговоре с мужем. С Владимиром Сиротинским она прожила долгих и счастливых 25 лет. Он умер 15 сентября 2021 года, и для Ирины это стало тяжелым испытанием.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Хакамада в настоящее время активно работает над своими книгами

Фото: Антатолий Ломохов/ Global Look press

Жизнь супруга Хакамады оборвал инфаркт, который оборвал его жизнь несмотря на перенесенную незадолго до смерти тяжелую операцию на сердце. Смерть Сиротинского для всех стала полной неожиданностью. В шоу «А поговорить?» ведущая Ирина Шихман затронула тяжелую для Ирины тему.

«Это была дикая ссора», — говорит Хакамада, вспоминая последний разговор с мужем перед его кончиной. Супруги не сошлись во мнениях на тему поиска себя. «Ир, я вот слушаю тебя, что значит найти себя? Я такой какой есть, генетически. Что там искать то? Там и так все ясно!» — вспоминает слова мужа журналистка.

У Ирины было другое мнение. Для нее истинный поиск себя состоит в том, чтоб найти внутреннее «я» без налета вынужденных обстоятельств. И понять версию самого себя без оправданий и обстоятельств и потом примирится с этим знанием. Мнения разошлись, случилась ссора. «Он так взбеленился, развернулся и ушел. А я с собакой пошла гулять дальше!» — вспоминает Ирина.

Хоть конфликт и был бурный, супруги успели помириться. «Возвращаемся, а он стоит. Мы посмотрели друг на друга и он предложил посмотреть кино!» — смеется Хакамада. Супруги чудесно провели вечер за просмотром фильма, а уже на следующее утро Владимира Сиротинского не было в живых. В тот непростой для женщины период ее поддержали близкие друзья.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети

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