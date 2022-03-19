«Это была дикая ссора»: Ирина Хакамада вспомнила последний разговор с мужем
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Фото: Антатолий Ломохов/ Global Look press
Жизнь супруга Хакамады оборвал инфаркт, который оборвал его жизнь несмотря на перенесенную незадолго до смерти тяжелую операцию на сердце. Смерть Сиротинского для всех стала полной неожиданностью. В шоу «А поговорить?» ведущая Ирина Шихман затронула тяжелую для Ирины тему.
«Это была дикая ссора», — говорит Хакамада, вспоминая последний разговор с мужем перед его кончиной. Супруги не сошлись во мнениях на тему поиска себя. «Ир, я вот слушаю тебя, что значит найти себя? Я такой какой есть, генетически. Что там искать то? Там и так все ясно!» — вспоминает слова мужа журналистка.
У Ирины было другое мнение. Для нее истинный поиск себя состоит в том, чтоб найти внутреннее «я» без налета вынужденных обстоятельств. И понять версию самого себя без оправданий и обстоятельств и потом примирится с этим знанием. Мнения разошлись, случилась ссора. «Он так взбеленился, развернулся и ушел. А я с собакой пошла гулять дальше!» — вспоминает Ирина.
Хоть конфликт и был бурный, супруги успели помириться. «Возвращаемся, а он стоит. Мы посмотрели друг на друга и он предложил посмотреть кино!» — смеется Хакамада. Супруги чудесно провели вечер за просмотром фильма, а уже на следующее утро Владимира Сиротинского не было в живых. В тот непростой для женщины период ее поддержали близкие друзья.
Фото и видео: Global Look Press, соцсети