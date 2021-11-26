«Это был вызов!»: Слуцкая рассказала, как смогла родить троих детей вопреки страшному диагнозу

Диагноз «васкулит» врачи поставили Ирине Слуцкой в 2003 году, когда она обратилась к специалистам из-за болей в ноге. И вот уже 18 лет спортсменка живет и борется со страшным недугом. За все время лечения фигуристке предрекали самые страшные для нее последствия — бесплодие и запрет на катание на коньках.

Сейчас Ирина с гордостью вспоминает, что не отчаялась, услышав страшные прогнозы врачей, и решила вопреки им идти к своей цели. «Когда меня положили в больницу с васкулитом и врач сообщил, что я больше НИКОГДА не буду стоять на коньках, все мои коллеги и болельщики подумали, что это окончание моей спортивной карьеры… Но нет, для меня это был вызов! Золотая медаль, выигранная мной на Чемпионате мира в 2005 году после тяжелой болезни, была самой ценной для меня!», — вспоминает спортсменка.

Точно также Слуцкой удалось победить и бесплодие. «С васкулитом мне поставили диагноз "бесплодие"… Сейчас у меня трое любимых деток, чему я безмерно рада», — рассказывает счастливая мама двух сыновей и дочки.

Ирина поделилась, что на данный момент состояние ее здоровья значительно улучшается и врачи планируют избавить ее от приема гормональных препаратов. «Я очень счастливый человек», — отмечает фигуристка.