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«Это будет самой большой ошибкой»: брат Меган Маркл отговаривает принца Гарри жениться на ней

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Меган Маркл и принц Гарри
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Томас Маркл написал открытое письмо принцу Гарри, опубликованное американским журналом In Touch.

Многим известно, что отношения Меган Маркл с семьей (кроме матери) далеки от теплых. Родные поссорились еще в юности экс-актрисы и с тех пор практически не общаются. Однако сводные брат и сестра невесты британского принца Гарри довольно часто высказываются на ее счет в СМИ.

На днях брат Меган Томас Маркл-младший опубликовал разгромное письмо в журнале In Touch, где призвал принца не жениться на возлюбленной. «Чем меньше времени остается до вашей свадьбы, тем становится яснее, что это самая большая ошибка в истории королевской семьи. Очевидно же, что Меган — не самая подходящая женщина для Вас. Она мелкая, тщеславная и измученная. Меган пытается сыграть роль принцессы как стареющая голливудская актриса ниже среднего уровня», — обратился мужчина к наследнику престола.

Ранее сестра Меган Маркл Саманта тоже пыталась отговорить принца Гарри от свадьбы. Женщина грозилась опубликовать целую книгу о Меган, разоблачающую ее.

Напомним, церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая и состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подруги и мама.

Фото: I-Images, Rota, Andrew Parsons, Ray Tang / Global Look Press

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