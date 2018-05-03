«Это будет самой большой ошибкой»: брат Меган Маркл отговаривает принца Гарри жениться на ней

Многим известно, что отношения Меган Маркл с семьей (кроме матери) далеки от теплых. Родные поссорились еще в юности экс-актрисы и с тех пор практически не общаются. Однако сводные брат и сестра невесты британского принца Гарри довольно часто высказываются на ее счет в СМИ.

На днях брат Меган Томас Маркл-младший опубликовал разгромное письмо в журнале In Touch, где призвал принца не жениться на возлюбленной. «Чем меньше времени остается до вашей свадьбы, тем становится яснее, что это самая большая ошибка в истории королевской семьи. Очевидно же, что Меган — не самая подходящая женщина для Вас. Она мелкая, тщеславная и измученная. Меган пытается сыграть роль принцессы как стареющая голливудская актриса ниже среднего уровня», — обратился мужчина к наследнику престола.