12 ноября экс-солистке группы «Блестящие» исполнилось 35 лет.

В этом году певица Юлия Ковальчук решила не отмечать день рождения. Об этом артистка сообщила в своем Instagram спустя два дня после праздничной даты, опубликовав очередной кадр из «беременной» фотосессии: «Впервые за много лет, всё моё настолько ушло на второй план, что я впервые решила не отмечать День рождения, не выкладывала никаких фотографий( новые просто нет времени сделать🙈) и была счастлива просто от того, что самый главный подарок в моей жизни появился ровно месяц назад».