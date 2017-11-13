«Эти 35 я запомню на всю жизнь»: Юлия Ковальчук рассказала о своем дне рождения
В этом году певица Юлия Ковальчук решила не отмечать день рождения. Об этом артистка сообщила в своем Instagram спустя два дня после праздничной даты, опубликовав очередной кадр из «беременной» фотосессии: «Впервые за много лет, всё моё настолько ушло на второй план, что я впервые решила не отмечать День рождения, не выкладывала никаких фотографий( новые просто нет времени сделать🙈) и была счастлива просто от того, что самый главный подарок в моей жизни появился ровно месяц назад».
Тем не менее супруг певицы, друзья и близкие устроили Юлии сюрприз, подробности которого именинница оставила в тайне.
Молодая мама также передала слова благодарности всем, кто поздравил ее с праздником: « А ещё спасибо огромное каждому человечку, кто в это день вспомнил обо мне, позвонил, написал, моему фан-клубу #jkteam за крутое видео и вам за тысячи слов поздравлений- сегодня я всё прочитала!!) я счастлива❤️ дай Бог вам здоровья и любви».
Напомним, 13 октября в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова произошло радостное событие: на свет появилась долгожданная дочка. Девочка стала первым ребенком для обоих родителей.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: Instagram