Этери Тутберидзе высказалась об уходе фигуристов к другим тренерам: «Им кажется, что где-то лучше»

В прошлом году сразу две фигуристки решили уйти от заслуженного тренера — Александра Трусова и Алена Косторная. Спустя год Трусова все-таки вернулась к Тутберидзе.

Этери приняла спортсменку обратно, и отметила, что никогда не обижается на импульсивные решения подопечных сменить тренера. «Я сама прекрасно помню свой переходный возраст. Тренер ничего особенного мне не говорил, но это вызывало комок в горле. Мне казалось, что меня недооценивают. Это нормально, это гормоны. Допустим, уход Саши Трусовой. Она совершенно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Я почувствовала себя декорацией. Конечно, им кажется, что где-то лучше. Нам, людям, всегда кажется, что где-то трава зеленее», — рассказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Кажется, будто тренер была уверена в том, что Трусова вскоре пожалеет о своем уходе, и вернется обратно. Этери не потребовала от подопечной извинений. «Я не люблю это все. Зачем извинения? Это же унижает достоинство. Мы и перед родителями-то не всегда извиняемся».