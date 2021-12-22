Этери Тутберидзе откровенно рассказала об отношениях с родителями и звездными воспитанницами

Также тренер рассказала, откуда вообще в ней взялась эта жесткость. Этери разоткровенничалась про собственных родителей. Упомянула, что на вопрос «А сколько у тебя детей?» ее отец отвечал «Один», имея в виду только сына.

«Я потом спросила: пап, а почему? Он говорит: сын — фамилия Тутберидзе, он будет продолжать род, а вы девочки — не считается. Поэтому мне все время хотелось доказать, что считается».

Знаменитая тренер также отметила, что ее мама не любила проявлять эмоций и всегда оставалась достаточно холодна к дочери.

«Мама очень болела фигурным катанием. Да, она знала, что я не должна ни секунды стоять. Я боялась остановиться, мне нельзя было останавливаться. Я, уже делая какое-то упражнение или движение, думала, что делать следующим, чтобы не останавливаться. Чтобы мама не ругала».

Прокомментировала тренер и уход бронзовой чемпионки чемпионата мира Александры Трусовой.

«Уход Саши Трусовой? Она абсолютно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Правильно или нет, но я почувствовала, что мы — декорации. Нам всегда кажется, что там трава зеленее, небо голубее и все лучше».

На вопрос про фаворитку Тутбиридзе отрезала: «А я скажу честно: у меня только одна фаворитка — это моя дочка». Впрочем, к своим фигуристкам тренер относится с особым вниманием. Ей важно, чтобы девочки прогрессировали. Ради медали Алины Загитовой Этери взяла обещание с ее матери, что та уедет из Москвы до завершения соревнований, потому что Алина разленилась и не хотела работать.

«У нас было условие, что мама не будет жить в Москве и практически не будет ее посещать до олимпийской медали — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом».