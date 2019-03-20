«Есть нормальную еду и ходить с охраной»: Ксения Собчак рассказала сколько стоит ее обед, и сколько она зарабатывает в месяц

В эту среду, 20 марта, вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостем которого стал известный блогер Амиран Сардаров. В беседе с ним и членами его команды она рассказала, сколько зарабатывает в месяц. «Порядка 3-4 миллионов рублей», — подсчитала она.

Уровень цен за рекламу в блогах удивил Ксению. «Я, понимаешь это, всю жизнь — то в президенты, то с интервью, работаю как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — пожаловалась она, узнав, что один из них сменил три «люксовых» авто.

Сделав перерыв на ланч, Ксения отказалась от предложенной Амираном лапши быстрого приготовления. «Я честно ем то что я ем. Если я буду есть доширак, то мне не поверят. Моя жизнь состоит в том, чтобы есть нормальную еду и ходить с охраной», — пояснила Собчак.