«Есть нормальную еду и ходить с охраной»: Ксения Собчак рассказала сколько стоит ее обед, и сколько она зарабатывает в месяц

В эту среду, 20 марта, вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостем которого стал известный блогер Амиран Сардаров. В беседе с ним и членами его команды она рассказала, сколько зарабатывает в месяц. «Порядка 3-4 миллионов рублей», — подсчитала она.
Уровень цен за рекламу в блогах удивил Ксению. «Я, понимаешь это, всю жизнь — то в президенты, то с интервью, работаю как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — пожаловалась она, узнав, что один из них сменил три «люксовых» авто.
Сделав перерыв на ланч, Ксения отказалась от предложенной Амираном лапши быстрого приготовления. «Я честно ем то что я ем. Если я буду есть доширак, то мне не поверят. Моя жизнь состоит в том, чтобы есть нормальную еду и ходить с охраной», — пояснила Собчак.
Фото: Кадр из эфира
«У меня сейчас ксати очень модная диета. Я ем специально — нужно много белка и мало углеводов», — отметила она.
Заказ, который она сделала в одном из ресторанов Москвы, обошелся ей в 4200 рублей. Иногда Ксения заежает и в рестораны быстрого питания.
Фото: Кадр из эфира
Согласно данным Forbes, годовой доход Ксении Собчак составляет 1,4 миллиона долларов. В качестве основных источников дохода издание называет ведение корпоративных мероприятий и рекламные контракты. «На время предвыборной компании эта деятельность была сведена к минимуму. Этим объясняется падение доходов за год с $2,1 млн до $1,4 млн», — отмечают эксперты.
Больше материалов о Ксении Собчак ищите здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram