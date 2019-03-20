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«Есть нормальную еду и ходить с охраной»: Ксения Собчак рассказала сколько стоит ее обед, и сколько она зарабатывает в месяц

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак
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37-летняя Ксения Собчак рассказала о своем уровне жизни.

В эту среду, 20 марта, вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостем которого стал известный блогер Амиран Сардаров. В беседе с ним и членами его команды она рассказала, сколько зарабатывает в месяц. «Порядка 3-4 миллионов рублей», — подсчитала она.

Уровень цен за рекламу в блогах удивил Ксению. «Я, понимаешь это, всю жизнь — то в президенты, то с интервью, работаю как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — пожаловалась она, узнав, что один из них сменил три «люксовых» авто.

Сделав перерыв на ланч, Ксения отказалась от предложенной Амираном лапши быстрого приготовления. «Я честно ем то что я ем. Если я буду есть доширак, то мне не поверят. Моя жизнь состоит в том, чтобы есть нормальную еду и ходить с охраной», — пояснила Собчак.

Ксения Собчак и Амиран Сардаров

Фото: Кадр из эфира

«У меня сейчас ксати очень модная диета. Я ем специально — нужно много белка и мало углеводов», — отметила она.

Заказ, который она сделала в одном из ресторанов Москвы, обошелся ей в 4200 рублей. Иногда Ксения заежает и в рестораны быстрого питания.

Ксения Собчак и Амиран Сардаров

Фото: Кадр из эфира

Согласно данным Forbes, годовой доход Ксении Собчак составляет 1,4 миллиона долларов. В качестве основных источников дохода издание называет ведение корпоративных мероприятий и рекламные контракты. «На время предвыборной компании эта деятельность была сведена к минимуму. Этим объясняется падение доходов за год с $2,1 млн до $1,4 млн», — отмечают эксперты.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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