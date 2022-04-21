Есть еще порох: новое фото 96-летней Елизаветы II взбудоражило поклонников

Сегодня, 21 апреля, бабушке принца Уильяма и принца Гарри исполнилось 96 лет. В честь этого знаменательного события на официальных страницах королевской семьи в соцсетях вовсю публикуют архивные кадры, вспоминая, сколько прекрасных моментов пережила Елизавета II. Windsor Horse Show не остались в стороне и представили на суд зрителей настолько трогательный снимок монаршей особы, что он никого не оставил равнодушным.

На новом снимке королева Великобритании позирует на фоне цветущей магнолии в окружении своих любимых горных пони — Найтингейлом и Кэти. «Фотография, сделанная в прошлом месяце на территории Виндзорского дворца, стала четвертой в серии, выпущенной Windsor Horse Show», — лаконично подписан снимок. Пользователи не остались равнодушными и сошлись во мнении, что бабушка принца Уильяма и принца Гарри выглядит невероятно мило.