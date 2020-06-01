Есть еще порох! 94-летняя королева Великобритании Елизавета II прокатилась верхом на коне

Отметим, что в 2011 году врачи порекомендовали известной любительнице скачек Елизавете II ограничить, а лучше и совсем прекратить занятия верховой ездой из-за хронических болей в колене. Королева прислушалась к совету специалистов, но отказаться от верховой езды полностью все же не смогла.