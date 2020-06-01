Есть еще порох! 94-летняя королева Великобритании Елизавета II прокатилась верхом на коне
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Фото: Getty
Новые фотографии британской королевы, продолжающей демонстрировать прекрасную физическую форму и бодрость духа на 95-м году жизни, стали очень популярными в Сети.
Елизавета II впервые появилась на публике после двухмесячного периода самоизоляции в своем загородном поместье в Виндзоре. На новых снимках королевы она катается верхом на пони по кличке Ферн.
Фото: Getty
Отметим, что в 2011 году врачи порекомендовали известной любительнице скачек Елизавете II ограничить, а лучше и совсем прекратить занятия верховой ездой из-за хронических болей в колене. Королева прислушалась к совету специалистов, но отказаться от верховой езды полностью все же не смогла.
Фото: globallookpress, getty
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