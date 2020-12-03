«Есть чувство, что я плохая мать»: Екатерина Климова рассказала о воспитании детей и своих слабостях

В июне 2019 года Екатерина Климова пережила третий развод, с актером Гелой Месхи. Тогда свое решение она объяснила невероятной занятостью, усталостью и тем, что на супруга у нее просто не оставалось времени.

В интервью изданию Woman.ru Екатерина рассказала, что от ее напряженного графика работы страдают и дети — Лиза, Корней, Матвей и Белла. «Я не такая, какой могу казаться на фото. И я не идеальная мать. Я вечно в разъездах, на площадках с утра и до ночи, оставляю близких, детей. А для меня, как и для любой матери, самое тяжелое — разлука с ними. Постоянно что-то пропускаешь, не додаешь своим любимым. Возникает чувство, что ты плохая мать, плохая жена, дочь, подруга. Все время на службе — как дальнобойщик или капитан дальнего плавания», — откровенно признается Климова.

Екатерина рассказывает, что, переступая порог дома, она забывает, что она актриса. «Дома я просто мама. Раньше я была слишком строга в воспитании детей, жили по графику. А теперь просто хочется посмотреть кино вместе, съесть гамбургеры, а не суп. Иногда это даже полезнее», — говорит многодетная мать.