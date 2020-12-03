«Есть чувство, что я плохая мать»: Екатерина Климова рассказала о воспитании детей и своих слабостях
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
В июне 2019 года Екатерина Климова пережила третий развод, с актером Гелой Месхи. Тогда свое решение она объяснила невероятной занятостью, усталостью и тем, что на супруга у нее просто не оставалось времени.
В интервью изданию Woman.ru Екатерина рассказала, что от ее напряженного графика работы страдают и дети — Лиза, Корней, Матвей и Белла. «Я не такая, какой могу казаться на фото. И я не идеальная мать. Я вечно в разъездах, на площадках с утра и до ночи, оставляю близких, детей. А для меня, как и для любой матери, самое тяжелое — разлука с ними. Постоянно что-то пропускаешь, не додаешь своим любимым. Возникает чувство, что ты плохая мать, плохая жена, дочь, подруга. Все время на службе — как дальнобойщик или капитан дальнего плавания», — откровенно признается Климова.
Екатерина рассказывает, что, переступая порог дома, она забывает, что она актриса. «Дома я просто мама. Раньше я была слишком строга в воспитании детей, жили по графику. А теперь просто хочется посмотреть кино вместе, съесть гамбургеры, а не суп. Иногда это даже полезнее», — говорит многодетная мать.
Актриса добавила, что в ее отсутствие управляться с домом и детьми помогает мама, няня, водитель: «Но когда я возвращаюсь, то делаю все то же самое, что и все остальные женщины: становлюсь к плите, навожу порядок дома».
Екатерина Климова не может жить в хаосе и, возвращаясь с гастролей или со съемок домой, начинает наводить прядок: «Я, как Валли, все утилизирую. Выставляю сразу много мешков с мусором», — говорит она.
Актриса, которую миллионы поклонников считают самой красивой в мире женщиной, призналась, что не сразу приняла свою внешность. «Через это проходят все в молодости, когда не могут понять, что красиво, а что нет. С возрастом до меня дошло, что красота — это индивидуальность и простота», — рассказала она, добавив, что не будет навязывать своим детям свои стандарты и взгляды.
Екатерина Климова также призналась, что у нее есть слабости. «Я лежебока и люблю сладости. Но это не значит, что я буду объедаться десертами и весь день лежать. Я знаю, что такое любовь к себе и своему телу», — говорит она и добавляет, что когда видит Анджелину Джоли, ей хочется плакать, потому что она знает, сколько труда стоит за такой красотой.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, Starface
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