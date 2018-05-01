«Если выкарабкаюсь, напишу»: Настасья Самбурская напугала поклонников снимком из больницы

Не так давно актриса и телеведущая Настасья Самбурская развязала конфликт с бывшим «лицом» проекта «Ревизорро» Еленой Летучей. А через несколько дней звезда оказалась... на больничной койке. Причем в окружении актрисы подтвердили факт ее госпитализации, однако от дальнейших комментариев «Пятому каналу» отказались.
«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — заявила сама Настасья, выложив в микроблог снимок, на котором на ее лице можно видеть большие синяки, раны и ссадины.
Часть фолловеров актрисы всерьез забеспокоилась, однако другие стали уверять впечатлительных поклонников, что Настасья пошутила и это просто съемки какого-то клипа или телепроекта. Того же мнения придерживаются и друзья знаменитости — Юлия Минаковская и Мария Миногарова, которые в один голос сообщили СМИ, что Самбурская «в своем репертуаре».
Фото: Instagram