«Если выкарабкаюсь, напишу»: Настасья Самбурская напугала поклонников снимком из больницы

«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — заявила сама Настасья, выложив в микроблог снимок, на котором на ее лице можно видеть большие синяки, раны и ссадины.