27-летняя певица Нюша рассказала, как поддерживает свое тело в форме.

Спортивная фигура певицы Нюши — мечта для многих ее поклонниц. Чтобы семейная жизнь не наложила отпечаток в виде лишних килограммов на миниатюрное тело звезды, она вынуждена помимо интенсивных репетиций посещать спортзал. Но делает это Нюша с удовольствием.

«Продолжаю радовать вас новыми видео на ютуб-канале – сегодня вышел ролик о моих занятиях спортом где много всего полезного и интересного», — анонсировала она новое видео в блоге.