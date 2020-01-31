«Если пойдет в отца, наберет лишний вес»: экс-жена короля Малайзии приучает маленького сына к подвижным играм

«В генах у Леона много разных кровей: русская (от меня), малайзийская (от отца), тайская (от бабушки), китайская (от прабабушки), украинская (от моих бабушки и дедушки) и даже польская (от моих прабабушки и прадедушки).

Так как Леон может пойти в отца и начать набирать лишний вес, я решила, что приобщу его к спорту как можно раньше. Мы попробуем разные варианты: футбол, плавание и теннис. А дальше увидим, что у него будет получаться лучше всего, в том направлении и будем развиваться», — написала Оксана Воеводина.