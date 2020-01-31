«Если пойдет в отца, наберет лишний вес»: экс-жена короля Малайзии приучает маленького сына к подвижным играм
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Фото: Instagram
Оксана Воеводина рассказала подписчикам в Instagram, что в жилах ее сына Леона течет множество кровей, доставшихся от многонациональных предков. Модель предполагает, что, если малыш пойдет в своего монаршего отца, то может набрать лишний вес. Поэтому уже сейчас Воеводина приучает малыша к подвижным играм. Она показала, как радуется Леон, когда мама играет с ним.
«В генах у Леона много разных кровей: русская (от меня), малайзийская (от отца), тайская (от бабушки), китайская (от прабабушки), украинская (от моих бабушки и дедушки) и даже польская (от моих прабабушки и прадедушки).
Так как Леон может пойти в отца и начать набирать лишний вес, я решила, что приобщу его к спорту как можно раньше. Мы попробуем разные варианты: футбол, плавание и теннис. А дальше увидим, что у него будет получаться лучше всего, в том направлении и будем развиваться», — написала Оксана Воеводина.
Фото: Instagram
Сама Оксана увлекается лыжами и верховой ездой.
Сына Леона бывшая модель родила сына от короля Малайзии. Малыш появился на свет в мае 2019 года, но еще во время беременности супруг выставил жену из дома и она была вынуждена вернуться в Москву. Причину, по которой Мухаммад V так поступил с женой, ни он, они она не называют. Развод сопровождался громкими обвинениями обеих сторон.
Прочитать историю Оксаны Воеводиной можно по ССЫЛКЕ.
Фото и видео: Instagram
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